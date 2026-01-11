Otelde çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi

Haberler

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bir otelin 3. katında çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri alevlere kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın sonrası hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Sur ilçesinde Cami Nebi Mahallesi İnönü Bulvarı'ndaki 7 katlı bir otelin 3'üncü katında gece saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangın sırasında dumandan etkilenen 10 kişiye sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. 4'ü tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Otelde hasar oluşurken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
