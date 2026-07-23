Lice'deki Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Lice ilçesinde çıkan yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Başkan Küçük, açıklamasında olası risklere karşın soğutma çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Lice'de meydana gelen yangın, Diyarbakır Büyükşehir Belediyemiz İtfaiye Daire Başkanlığı, DİSKİ Genel Müdürlüğümüz ve ilgili daire başkanlıklarımızdan sevk edilen araç, arazöz ve yangın söndürme ekiplerinin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alınmıştır. Yangına müdahale sürecinde Diyarbakır Orman İl Müdürlüğü ve AFAD ekipleri de sahada görev alarak söndürme çalışmalarına katkı sunmuştur. Yangın tamamen söndürülmüş olup, bölgede olası risklere karşı soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangından etkilenen tüm yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sahada özveriyle görev yapan tüm ekiplere teşekkür ediyoruz" dedi.

Gıyasettin TETİK- Selim KAYA/ DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı