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Şanlıurfa’da otomobil şarampole devrildi: 3 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa’da otomobil şarampole devrildi: 3 ölü, 1 yaralı
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Şanlıurfa'da kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Şanlıurfa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

YARALILAR ARAÇTA SIKIŞTI

Kaza, gece geç saatlerde Siverek–Diyarbakır kara yolunun 26'ıncı kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralılar, itfaiye görevlileri tarafından çıkarılarak, sağlık personeline teslim edildi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede Hamza Kesik (40), Safiye Kesik (55) ve Mizgin Kesik'in (25) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan İhsan Kesik (31) ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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