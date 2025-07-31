Diyarbakır'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Diyarbakır'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, meşe ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangın, yaklaşık 30 hektar alanı etkiledi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kırsal Serin Mahallesi'nde, meşe ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İl Orman İşletme Müdürlüğünden 20 personel, 2 arazöz, yangın söndürme aracı ve itfaiye ekiplerinin desteğiyle yangına müdahale edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangından, yaklaşık 30 hektar alanın etkilendiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Aziz Aslan - Güncel
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