Haberler

Diyarbakır'da öğrencilere kitap ve çocuk kiti hediye edildi

Diyarbakır'da öğrencilere kitap ve çocuk kiti hediye edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır’da 'Bir Kitap Bin Umut' projesi kapsamında Ziya Gökalp İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerine kitap ve çocuk kiti dağıtıldı. Etkinlikte konuşan yetkililer, kitap okumanın çocukların zihinsel gelişimine katkısını vurguladı.

Diyarbakır'da öğrencilere kitap ve çocuk kiti hediye edildi.

Diyarbakır Yazarlar ve Şairler Derneğinden yapılan açıklamaya göre, "Bir Kitap Bin Umut" Projesi kapsamında Türk Kızılay Sur Şubesi Başkanlığı ve DİYŞAD tarafından Ziya Gökalp İlkokulu ve Ortaokulu'nda eğitim gören öğrencilere kitap ve çocuk kiti hediye edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DİYŞAD Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Ak, kitap okumanın çocukların zihinsel gelişimine katkı sunduğunu belirtti.

Ak, ?şunları kaydetti:

"DİYŞAD olarak, medeniyetlerin beşiği Diyarbakır'da her bir çocuğumuzun kitaba dokunmasını, okuyarak ufkunu açmasını çok önemsiyoruz. Bu anlamlı etkinlik, sadece bir kitap dağıtımı değil, çocuklarımızın geleceğine bırakılmış birer umut tohumudur."

Türk Kızılay Sur Şube Başkanı Gülhan Sönmez ise insani yardım faaliyetlerinin yanı sıra eğitime ve kültüre destek vermeyi görev bildiklerini belirtti.

Sönmez, ?"Kızılay olarak hayatın her alanında ihtiyaç sahiplerine dokunmaya gayret ediyoruz. Eğitime yapılan yatırım, geleceğe yapılan en büyük yatırımdır. Çocuklarımıza okuma sevgisi aşılamak, onların hayal dünyalarını zenginleştirmek bizler için çok kıymetli." ifadelerini kullandı.

Okul Müdürü Mustafa Bozkuş ise Türk Kızılay Sur Şubesi ve DİYŞAD heyetine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya
Trump: Petrol yüklü gemiler Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye başladı

ABD-İran mutabakatında dünyanın beklediği adım atıldı
Kızılcık Şerbeti’nin Işıl'ı Ece İrtem hayatını kaybetti

Kızılcık Şerbeti’nin Işıl'ı Ece İrtem hayatını kaybetti
Ankara'ya yeni havalimanı! Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı

Türkiye'de bir ilk! Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışını yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Partisiz kalan Özgür Özel'e sürpriz teklif: Bize gelin

Partisiz kalan Özgür Özel'e sürpriz teklif: Bize gelin
Balkonda infial yaratan görüntü! Çocuğu görünce çığlığı bastılar

Balkonda infial yaratan görüntü! Çocuğu görünce çığlığı bastılar
Bir ili sevince boğan gelişme! Vali duyurdu: Resmi Gazete'de yayımlanmasını bekliyoruz

Bir ili sevince boğan gelişme! Vali: Resmi Gazete'yi bekliyoruz
Beklenen an geldi! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oluyor

Günlerdir beklenen an geldi çattı! Herkesin gözü kulağı bu haberde
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nda görev değişimi: Yeni Başsavcı Aykut Çelik görevine resmen başladı

Başsavcı Aykut Çelik ilk mesaisine başladı
Üniversite kampüsünde korkunç kaza

Üniversite kampüsünde korkunç kaza
İstanbul'daki evden çıkanlar şaşkına çevirdi! Tarantula, akrep, savan varan ve daha fazlası...

Bu evde yok yok! Afrika dev salyangozundan savan varanına...