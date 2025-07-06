Diyarbakır'da Nehirde Boğulma Tehlikesi Geçiren Kız Çocuğu Kurtarıldı
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde piknik yaparken Dicle Nehri'ne giren küçük kız, boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekilerin müdahalesiyle kurtarılan çocuğun sağlık durumu iyi.
DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde girdiği Dicle Nehri'nde boğulma tehlikesi geçiren kız çocuğu, çevredekiler tarafından kurtarıldı.
Olay, öğleden sonra Yenişehir ilçesine bağlı kırsal Hantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte Dicle Nehri kenarında piknik yapan ismi öğrenilemeyen küçük kız çocuğu, serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan çocuk, çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı. Küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel