Diyarbakır'da NASA Uzay Uygulamaları Yarışması Başladı

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen NASA Uzay Uygulamaları Yarışması, 15 okuldan 90 öğrencinin katılımıyla başladı. Etkinlikte gençler, uzay, iklim, çevre ve teknoloji alanlarında yenilikçi projeler geliştirecek.

Diyarbakır'da Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ev sahipliğinde düzenlenen NASA Uzay Uygulamaları Yarışması (NASA Space Apps Challenge) başladı.

Diyarbakır TSO ev sahipliğinde Diyarbakır AB Bilgi Merkezi, Nasa Space Apps Challenge Diyarbakır, TOBB Diyarbakır Genç Girişimciler Kurulu ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ortaklığında TSO Toplantı Salonunda düzenlenen yarışmaya, 15 okuldan 90 öğrenci katıldı.

Belirli bir ortak fikre sahip bilgisayar programcıları, grafik tasarımcıları, arayüz tasarımcıları ve proje yöneticileri gibi birçok katılımcının belli bir süre içerisinde ve aynı ortamda yazılım projelerinin geliştirilmesi için takımlar halinde rekabet ettiği etkinlik (hackathon) kapsamında öğrenciler gruplar halinde projeler hazırlayacak.

Etkinlik, katılımcıların uzay, iklim, çevre ve teknoloji alanlarında yenilikçi çözümler geliştirmesini amaçlıyor.

Diyarbakır TSO AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Mehmet Nezir Güneş, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, dünyanın en büyük hackathonlarından biri olan yarışmaya geçen yıl 160 ülkeden 90 binin üzerinde yarışmacının katıldığını söyledi.

Diyarbakır'da "Takımını kur, hayalini tasarla, çözümünle dünyaya ilham ver" sloganıyla düzenlenen ve 2 gün sürecek yarışmaya 15 okuldan 90 öğrencinin katıldığını belirten Güneş, şunları kaydetti:

"Şu anda Türkiye'de de aynı tarihlerde birçok ilde bilim ve teknoloji yarışması başlamış durumda. Amacımız, Diyarbakır'da gençleri bilim ve teknoloji yarışmalarından haberdar etmek ve bunların ileri aşamasında Avrupa Birliği fonlarından nasıl yararlanabileceklerini anlatmak."

Etkinliğe katılan tüm öğrencilere NASA onaylı sertifika verilecek ve etkinlik süresince mentorluk desteği sunulacak.

Yarışma, yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Aydın Arık - Güncel
