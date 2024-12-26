Diyarbakır'da Narin Güran Cinayeti Davasında Tanık Ağladı

AHMET ÜN

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran cinayeti davasının ikinci duruşmasında tanık olarak dinlenilen çoban Ahmet Akgün'ün, ifade verdiği sırada ağlaması üzerine Mahkeme Başkanı, yanına giderek, sakinleştirdi.

Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolmasının ardından, 19 gün sonra 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında açılan davanın ikinci duruşması sürüyor.

Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmada, "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanacak olan Narin'in annesi Yüksel Güran, amcası Salim Güran ve ağabeyi Enes Güran ile Narin'in cansız bedeninin bulunduğu dereye taşıyan komşuları Nevzat Bahtiyar, yargılanıyor. Davanın ikinci duruşmasında tanıklar dinleniliyor.

Tanıklardan Tavşantepe Mahallesi'nde çobanlık yapan ve Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunmadan bir gün amca Erhan Güran'ın evinde yapılan toplantıya katılan Ahmet Akgün, mahkemede ifade verdi.

Ahmet Akgün, toplantıda, Narin'in kaybolmasına yönelik, "'Ben bir şey görmedim' dedim. Ama bana biri vurdu. Allah hakkımı bırakmasın" ifadeleri kullandı ve ardından gözyaşı döktü. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı, Ahmet Akgün'ün yanına gidip müdahale etti ve peçete verip, sakinleştirmeye çalıştı.

"Sen Enes'in kız getirdiğini gördün mü" sorusuna çoban Akgün, "Ben görmedim. Olay günü Enes'i Erhan'ın evinde görmedim. Şerefim ve namusum üzerine bir şey görmedim. Nevzat ile Salim kardeş gibiydi. Ben Narin'e ne olduğunu görmedim ve duymadım" diyerek yanıt verdi.

Savcı ise Akgün'e, "Kürtçe bilmesem de Türkçe biliyorum. Enes ismi çok duyuluyor. O videoda Enes ismi geçiyor. O videoda Enes kelimesini duyuyorum. Neden ısrarla 'duymadım' diyorsun" diye sordu.

Akgün, savcının sorusuna "Kendi aralarında demişlerdir belki" diye yanıt verdi.

Savcının tekrar, "Yanında ne konuştular? Enes'i gördün mü diyeceklerine, neden Enes'le seni yüzleştirmediler" sorusuna ise Akgün,"Neden toplantıya çağırdıklarını bilmiyorum" dedi.

Eski Diyarbakır Baro Başkanı Avukat Nahit Eren, Ahmet Akgün'e "Biri sana orada 'Konuş eşeğin oğlu, konuş' diyor" demesi üzerine Akgün, "Ben garibanın tekiyim, okuma yazma bilmiyorum. Siz benden ne istiyorsunuz Allah aşkına" diyerek tepki gösterdi.

Ardından Mahkeme Başkanı, kürsüden inerek Ahmet Akgün'ün yanına gidip, "Biz sana Narin'i gördün demiyoruz. Bize 'böyle bir aile toplantısı olmadı' demişlerdi. Ama böyle bir video geldi. O konuşmalarda bir senaryonun peşinde oldukları gibi görünüyor. Bunu soruyoruz, orada 'Enes' diyorlar" dedi.

Ahmet Akgün, "Ben duymadım Enes'i. Allah hakkımızı bırakmasın" deyip bir kez daha ağladı. Mahkeme Başkanı da "Allah kimsenin hakkını bırakmasın" ifadeleri kullandı.