Park halindeki otomobile çarpıp ikiye bölünen motosikletin sürücüsü yaralandı
Diyarbakır'da, park halindeki otomobile çarpan motosikletin sürücüsü M.B. yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza, Kayapınar ilçesinde meydana geldi.
Kaza, dün akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. M.B.'nin kontrolünü yitirdiği 72 ACH 765 plakalı motosiklet, park halindeki 34 MBL 023 plakalı otomobile çarptı. Kazada motosiklet ikiye bölünürken, M.B. ise metrelerce sürüklenip yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı M.B. ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı