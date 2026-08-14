Haberler

Diyarbakır'da feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı

Diyarbakır'da feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde minibüsün traktöre arkadan çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde minibüsün traktöre arkadan çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

I.U. idaresindeki 47 AAP 392 plakalı minibüs, Mardin- Diyarbakır kara yolunda Çınar'ın kırsal Beşpınar Mahallesi mevkisinde N.B. yönetimindeki 21 EB 189 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs devrildi.

Kazada, 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
Giresun'da şiddetli yağış! Keşap ilçesinde sele kapılan 2 kişi kayboldu

Günlerdir sel felaketiyle boğuşan ilimizden bir kötü haber daha

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eskişehir'de altın dolandırıcılığı kuyumcu sayesinde önlendi

Kuyumcunun dikkati 1 milyonluk vurgunu önledi
UltrAslan dağılıyor mu! Şirin'in o sloganı kriz çıkardı: Tüm faaliyetlerimiz sonlandırılmıştır

Attığı slogan pahalıya patladı: Tüm faaliyetlerimiz sonlandırılmıştır
Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir yıldız golcü daha getiriyor

Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir yıldız golcü daha getiriyor
İzmir'de darp edilen adam metruk evde ölüme terk edildi

İzmir'de insanlık dışı olay! Darp ettikleri adamı ölüme terk ettiler
Dev giyim markasından veda kararı! Yüzde 90 indirime gidildi

Dev giyim markasından veda kararı! Yüzde 90 indirime gidildi
Transfer yapmayan Galatasaray'da şok ayrılık gelişmesi

Transfer yapmayan Galatasaray'da şok ayrılık gelişmesi

Piyasalar allak bullak! Rüzgar tersine döndü

Piyasalar allak bullak! Rüzgar tersine döndü, 200 lira birden düştü