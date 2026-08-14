Diyarbakır'da feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde minibüsün traktöre arkadan çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde minibüsün traktöre arkadan çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
I.U. idaresindeki 47 AAP 392 plakalı minibüs, Mardin- Diyarbakır kara yolunda Çınar'ın kırsal Beşpınar Mahallesi mevkisinde N.B. yönetimindeki 21 EB 189 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs devrildi.
Kazada, 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.