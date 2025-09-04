Diyarbakır'da Mevlit Kandili Etkinlikleri Düzenlendi

Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Mevlit Kandili dolayısıyla Diyarbakır, Mardin, Bingöl ve Batman'da etkinlikler yapıldı.

Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batman'da Necat Nasıroğlu Camisi, Bingöl'de Selahaddin Eyyubi Camisi, Diyarbakır'da Ulu Cami ile Eğil ilçesindeki Peygamberler Türbesi ve Mardin'de Şakir Nuhoğlu Camisi ile Sultan Şeyh Musa Ezzuli Külliyesi'nde Kandil dolayısıyla programlar düzenlendi.

Etkinliklerde, yaklaşık 11 bin kişiye limonata ikramında bulunuldu.

Öte yandan Sultan Şeyh Musa Ezzuli Külliyesi'nde de vatandaşlara yemek ikram edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıflar Bölge Müdürü Hakan Demir, Mevlit Kandili'nin Hazreti Muhammed'in dünyaya gelişini simgeleyen önemli bir gece olduğunu belirtti.

Kandil dolayısıyla düzenledikleri etkinliklere değinen Demir, "11 bin vatandaşımızın aynı duyguda buluşarak camilerimizi doldurması, bölge halkının manevi değerlere olan bağlılığını en güzel şekilde göstermiştir. Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak bu değerleri yaşatmak, kutsal mekanlarımızda bu birliktelik ruhunu güçlendirmek bizim için büyük bir sorumluluk ve görevdir." ifadelerini kullandı.