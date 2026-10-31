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Diyarbakır'da meme kanseri farkındalığı için bilgilendirme stantları kuruldu

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Diyarbakır'da meme kanseri farkındalığı için bilgilendirme stantları kuruldu
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Diyarbakır'da Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında kent merkezi ve kırsal mahallelerde bilgilendirme stantları kuruldu. İl Sağlık Müdürü Emre Asiltürk, KETEM'de erken teşhisin önemini vurgulayarak taramaların ücretsiz olduğunu hatırlattı.

Diyarbakır'da Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında kent merkezi ve kırsal mahallelerdeki vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışmaları düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekim ayı boyunca meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkati çekmek amacıyla alışveriş merkezleri, okullar, köyler ve mahallelerde bilgilendirme stantları kuruldu.

Stantlarda sağlık ekipleri tarafından vatandaşlara meme kanseri, erken teşhis ve ücretsiz kanser taramaları hakkında bilgi verildi.

İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Emre Asiltürk, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi'ni (KETEM) ziyaret ederek yürütülen çalışmaları inceledi.

Merkezde sunulan hizmetlere ilişkin yetkililerden bilgi alan Asiltürk, kanserle mücadelede erken teşhisin önemine dikkati çekti.

Kanserin ileri evrelerde tespit edilmesinin tedavi sürecini zorlaştırabildiğini belirten Asiltürk, erken teşhisin birçok kanser türünde tedavi başarısını artırdığını ifade etti.

Düzenli taramaların büyük önem taşıdığını kaydeden Asiltürk, ulusal kanser tarama programı kapsamında sunulan hizmetlerin ücretsiz olduğunu hatırlattı.

Asiltürk, rahim ağzı kanseri taraması kapsamında 30-65 yaş arasındaki kadınlara 5 yılda bir HPV-DNA testi, meme kanseri taraması kapsamında 40-69 yaş arasındaki kadınlara 2 yılda bir mamografi uygulandığını belirtti.

Kalın bağırsak kanseri taramalarında ise 50-70 yaş arasındaki kadın ve erkeklere 2 yılda bir gaitada gizli kan testi yapıldığını aktaran Asiltürk, vatandaşların aile sağlığı merkezleri, KETEM ve Sağlıklı Hayat Merkezlerine başvurabileceklerini kaydetti.

Tarama sonucu şüpheli bulgu tespit edilen vatandaşların ileri tetkik ve değerlendirme için ilgili uzmanlara yönlendirildiğini bildiren Asiltürk, vatandaşların kanser taramalarını ihmal etmemelerini istedi.

Kaynak: AA
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