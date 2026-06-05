Haberler

Diyarbakır'da, Uluslararası Basın Konfederasyonu Güneydoğu Anadolu Bölge Çalıştayı düzenlendi

Diyarbakır'da, Uluslararası Basın Konfederasyonu Güneydoğu Anadolu Bölge Çalıştayı düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uluslararası Basın Konfederasyonu (UBK) tarafından Diyarbakır'da düzenlenen çalıştayda, medya meslek yasası ve meslek birliği ihtiyacı vurgulandı. UBK Başkanı Şakir Gürel, medyada kurumsal başıboşluğa son verilmesi ve bağımsız akreditasyon mekanizması kurulması gerektiğini belirtti.

Uluslararası Basın Konfederasyonunca (UBK) Diyarbakır'da "Basının Medya Meslek Yasası ve Medya Meslek Birliği Yolculuğu" Güneydoğu Anadolu Bölge Çalıştayı gerçekleştirildi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nda, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü desteğiyle düzenlenen çalıştayda konuşan Uluslararası Basın Konfederasyonu Genel Başkanı Şakir Gürel, medya ve iletişim sektörünün biriken sorunlarına kalıcı çözümler üretmek, mesleki saygınlığı hak ettiği noktaya taşımak adına yönetim kurulu ile birlikte yeni bir mücadele dönemini başlattıklarını söyledi.

Öncelikli hedeflerinin Türk medyasının yıllardır kanayan yarası olan kurumsal başıboşluğuna son vermek olduğunu kaydeden Gürel, şunları söyledi:

"Türkiye'de medyanın bağımsız ve şeffaf bir akreditasyon mekanizmasına sahip olmaması, mesleğimizin itibarını zedeleyen en büyük unsurdur. Gazetecilik mesleğini koruyacak, mesleki yeterlilikleri evrensel standartlarda denetleyecek, akreditasyon sağlayacak veya meslek ilkelerini çiğneyenlerin akreditasyonunu iptal edebilecek etkili bir medya sivil toplum mekanizmasını hayata geçirmekte kararlıyız. Gazetecilerin mesleki bir çatı yerine farklı odalara üye olmak zorunda bırakılması, sektörümüzün kurumsal kimliği açısından kabul edilemez bir durumdur. Bu kurumsal karmaşa, mesleğin niteliğini düşürdüğü gibi hak kayıplarını da beraberinde getirmektedir. Medya alanında kanunla korunan bir meslek birliğinin kurulması ve modern şartlara uygun kapsamlı bir 'Medya Meslek Yasası'nın çıkarılması artık bir lüks değil, kaçınılmaz bir zorunluluktur. Anadolu Medyası Çalıştayları kapsamında titizlikle hazırladığımız sektörel raporları ve çözüm önerilerini devletimizin ilgili tüm kademelerine ve yetkili kurumlarına bizzat sunduk ve takibini sürdürüyoruz"

UBK'nın güçlü bir kadroya sahip olduğunu sözlerine ekleyen Gürel, gazetecilerin haklarının güvence altına alındığı ve tam bağımsız bir yayıncılık ikliminin oluştuğu güne kadar kesintisiz çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı.

Çalıştaya, yerel ve ulusal basın mensupları katıldı.

Kaynak: AA / Aydın Arık
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü Türkiye'den! Günde 6 gram altın buluyorlar, duyan oraya koşuyor

Günde 6 gram altın buluyorlar, duyan oraya koşuyor
İrlanda'dan İsrailli iki bakana ambargo: Ülkeye girişleri yasaklandı

İsrailli bakanlara Avrupa kapıları kapanıyor: Bir ülke daha rest çekti
Bir ailenin kahreden kaderi: 11 yıl arayla aynı acıyı yaşadılar

Motosiklet sevdası yaktı: 11 yıl sonra ablasıyla aynı kaderi paylaştı
Adalar Belediyesi'ne mali şube baskını: 24 imar dosyasına el konuldu

Bir CHP'li belediyeye daha operasyon: Polis binada inceleme yapıyor

Koca bir mahalleyi keneler istila etti, vatandaşlar cımbızlarla toplamaya başladı

Koca bir mahalle istila edildi, vatandaş cımbızlarla avlamaya başladı
Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'a büyük saygısızlık

Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'a büyük saygısızlık

Oğlunu öldüren emekli polisin ifadesi ortaya çıktı: Bir an gözüm karardı

Oğlunu öldüren emekli polisin ifadesi ortaya çıktı