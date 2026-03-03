Haberler

Diyarbakır'da "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinliği düzenlendi

Diyarbakır'da 'Maarifin Kalbinde Ramazan' etkinliği düzenlendi
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinliği gerçekleştirildi.

Şehit Halit Gürsel Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonu'nda ilkokul öğrencilerine yönelik düzenlenen programda, Nasrettin Hoca gösterisi, boyama çalışmaları, fener yapımı ve dilek kutusu etkinlikleri yapıldı.

Vali Murat Zorluoğlu, programa beraberinde Kayapınar Kaymakamı Ömer Bilgin ve İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu ile katıldı.

Zorluoğlu, burada çocuklarla ilgilendi, onların çalışmalarını inceledi.

Kaynak: AA / Ahmet Kaplan
