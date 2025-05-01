Diyarbakır'da Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi

Diyarbakır'da etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu, ağaçlar devrildi, elektrik hatlarında hasar oluştu.

Kentte saat 15.00 sıralarında başlayan rüzgar giderek şiddetini artırdı.

Toz taşınımının da görüldüğü kentte, kuvvetli rüzgar ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi.

Merkez Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı'ndaki bir sitenin çatısı ve bacası caddeye uçtu.

Bir süre aksayan trafik akışı, zabıta ekiplerince çatının refüje kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle Mahabat Bulvarı ve Diyarbakır-Elazığ kara yolundaki bazı ağaçlar da yola devrildi.

Öte yandan, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi 1. etapta fırtına nedeniyle elektrik telleri hasar gördü, bazı fabrikalarda enerji kesintisi oluştu.

Ekiplerin elektrik hatlarının onarımı için çalışmaları sürüyor.