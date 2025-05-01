İstanbul Valiliği: 1 Mayıs'ta toplam 384 kişi gözaltına alındı

1 Mayıs olaylarının bilançosu! İşte gözaltına alınanların sayısı
CHP'li vekil arbede esnasında polisler tarafından çembere alındı

İstanbul'da büyük arbede! Onlarca polis milletvekilini çembere aldı
Gazze için kılını kıpırdatmayan Mahmud Abbas, İsrail'in yardımına koştu

Gazze için kılını kıpırdatmayan Mahmud Abbas, İsrail'e yardıma koştu
Dünyanın gözü Hindistan-Pakistan geriliminde! Gerçek mermi ve mühimmatla gözdağı

Dünyanın gözü bu gerginlikte! Gerçek mermi ve mühimmatla gözdağı

Diyarbakır'da Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi

Diyarbakır'da Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da etkili olan rüzgar ve fırtına, bazı evlerin çatılarını uçururken, ağaçların devrilmesine ve elektrik hatlarında hasara yol açtı. Trafik akışı bir süre aksadı. Ekipler hasar onarımları için çalışmalara devam ediyor.

Diyarbakır'da etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu, ağaçlar devrildi, elektrik hatlarında hasar oluştu.

Kentte saat 15.00 sıralarında başlayan rüzgar giderek şiddetini artırdı.

Toz taşınımının da görüldüğü kentte, kuvvetli rüzgar ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi.

Merkez Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı'ndaki bir sitenin çatısı ve bacası caddeye uçtu.

Bir süre aksayan trafik akışı, zabıta ekiplerince çatının refüje kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle Mahabat Bulvarı ve Diyarbakır-Elazığ kara yolundaki bazı ağaçlar da yola devrildi.

Öte yandan, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi 1. etapta fırtına nedeniyle elektrik telleri hasar gördü, bazı fabrikalarda enerji kesintisi oluştu.

Ekiplerin elektrik hatlarının onarımı için çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Bestami Bodruk - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.