Diyarbakır'da Kürtçe Dil Dersi Veren Derneğe Operasyon

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da Kürtçe dil dersi veren Mezopotamya Dil ve Kültür Araştırma Derneği ve bir kitabevine düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kürtçe dil dersi veren Mezopotamya Dil ve Kültür Araştırma Derneği ile bir kitabevine ve çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında dernek yöneticilerinin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen gözaltındaki şüphelilerin sorgusu işlemleri sürüyor.