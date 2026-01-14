Haberler

Diyarbakır'da Kur'an Kursuna Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Diyarbakır'da Kur'an Kursuna Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı
Güncelleme:
Diyarbakır'da, yüzleri maskeli iki kişi tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen Yasin Acun'un, olay anında oğlunun silahı tutarak babasını kurtarmaya çalıştığı güvenlik kamerası görüntüleriyle ortaya çıktı. Cinayet, daha önceki bir olaya dayandığı belirtiliyor.

DİYARBAKIR'da yüzleri maskeli 2 kişi tarafından pompalı tüfekle öldürülen Yasin Acun'un (49), olayın yaşandığı Kur'an kursuna oğlunu kaydettirmek için geldiği ortaya çıktı. Yakalanan şüphelilerin 2024'te öldürülen Veysi Yalçın'ın kardeşleri olduğu ve olayın da bu nedenle yaşandığı belirtildi. Güvenlik kamerasında Acun'un oğlunun şüphelilerden birinin silahını tutup olayı engellemeye çalıştığı, ancak tekmeyle uzaklaştırıldığı görüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde, Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde meydana geldi. Yasin Acun, ismi öğrenilemeyen oğlunu, Kur'an kursunda kaydetmeye gittiğinde, içeri giren yüzleri maskeli M.E.Y. ve E.Y., pompalı tüfekle ateş etti. Şüpheliler, güvenlik görevlisi O.Ç.'yi de (34) silahla vurup yaralayarak kaçtı. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Acun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı güvenlik görevlisi ise ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yunus polisleri, kaçan 2 şüpheliyi olayda kullandıkları değerlendirilen pompalı tüfekle yakaladı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Yasin Acun'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak, Kayapınar ilçesi kırsal Kaldırım Mahallesi'ne götürülüp toprağa verildi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bu arada olay, Kur'an kursunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin pompalı tüfekle girdikleri binada birkaç kişinin paniğe kapıldığı anlar yer aldı. Ayrıca Yasin Acun'un bulunduğu odaya yönelen şüphelilerden birine, Acun'un oğlunun pompalı tüfeği tutarak engel olmaya çalıştığı görüldü. Şüphelinin, Acun'un oğlunu tekme atarak uzaklaştırdıktan sonra odaya yönlendiği, ardından ateş açıp kaçtıkları anlar yer aldı.

OLAYIN NEDENİ, 2024'TEKİ CİNAYET

Cinayetin, 2024'te Kayapınar ilçesi kırsal Kaldırım Mahallesi'nde yaşanan ve Veysi Yalçın'ın hayatını kaybettiği 'hayvan otlatma' kavgasına dayandığı öğrenildi. M.N.A. ile çıkan tartışmada Veysi Yalçın'ın silahla vurularak öldürüldüğü bildirildi. Şüpheliler M.E.Y. ve E.Y.'nin Yalçın'ın kardeşleri olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
