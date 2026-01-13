Kur'an kursundaki pompalı tüfekli cinayet anbean kamerada

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yüzleri maskeli 2 kişi, husumetli oldukları Yasin Acun'u (35), girdiği Kur'an kursu binasında pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Güvenlik görevlisini de yaralayan 2 şüpheli yakalanırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

KUR'AN KURSUNU BASIP ATEŞ AÇTILAR

Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetlilerinden kaçan Yasin Acun, Kur'an kursunun binasına girdi. İçeri giren yüzleri maskeli 2 kişi, pompalı tüfekle Yasin Acun'a ateş etti. Şüpheliler güvenlik görevlisi O.Ç.'yi (34) de silahla vurup yaralayarak kaçtı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Yasin Acun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı güvenlik görevlisi, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Acun'un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

SALDIRGANLAR YAKALANDI

Yunus polisleri, kaçan 2 şüpheliyi olayda kullandıkları değerlendirilen pompalı tüfekle birlikte yakaladı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

