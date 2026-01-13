Haberler

Kur'an kursundaki pompalı tüfekli cinayet anbean kamerada

Kur'an kursundaki pompalı tüfekli cinayet anbean kamerada Haber Videosunu İzle
Kur'an kursundaki pompalı tüfekli cinayet anbean kamerada
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde iki kişi, Kur'an kursunda husumetli oldukları 35 yaşındaki Yasin Acun'u pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olayda iki güvenlik görevlisi de yaralanırken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

  • Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yüzleri maskeli 2 kişi, Yasin Acun'u Kur'an kursunda pompalı tüfekle vurarak öldürdü.
  • Saldırganlar güvenlik görevlisi O.Ç.'yi de yaraladı ve polis tarafından pompalı tüfekle birlikte yakalandı.
  • Olay anı Kur'an kursunun güvenlik kamerasına yansıdı ve görüntülerde şüphelilerin binaya girdiği anlar kaydedildi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yüzleri maskeli 2 kişi, husumetli oldukları Yasin Acun'u (35), girdiği Kur'an kursu binasında pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Güvenlik görevlisini de yaralayan 2 şüpheli yakalanırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

KUR'AN KURSUNU BASIP ATEŞ AÇTILAR

Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetlilerinden kaçan Yasin Acun, Kur'an kursunun binasına girdi. İçeri giren yüzleri maskeli 2 kişi, pompalı tüfekle Yasin Acun'a ateş etti. Şüpheliler güvenlik görevlisi O.Ç.'yi (34) de silahla vurup yaralayarak kaçtı.

Kur'an kursundaki pompalı tüfekli cinayet anbean kamerada

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Yasin Acun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı güvenlik görevlisi, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Acun'un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kur'an kursundaki pompalı tüfekli cinayet anbean kamerada

SALDIRGANLAR YAKALANDI

Yunus polisleri, kaçan 2 şüpheliyi olayda kullandıkları değerlendirilen pompalı tüfekle birlikte yakaladı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kur'an kursundaki pompalı tüfekli cinayet anbean kamerada

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 2 kişinin, husumetli oldukları Yasin Acun'u (35) girdiği Kur'an kursunda öldürüp, güvenlik görevlisini de yaraladığı olaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Kursun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin pompalı tüfekle girdikleri binada birkaç kişinin paniğe kapıldığı anlar yer aldı. Ayrıca kursun odalarından birine yönelen şüphelilerden birinin, içerideki bir kişiye tekme attığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni operasyon an meselesi! Cephe hattına roketatar sistemleri gönderiliyor

Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! Şahin Tugayları yola çıktı
Sıkıyönetim kararı sonrası tutuklanan Güney Kore'nin eski devlet başkan için idam talebi

Görevden alınıp tutuklandı! Eski liderin idamı istendi
Bir kulübün çöküşü: İmkansızlıktan forma numaralarını bantla oluşturdular

Bir kulübün çöküşü: İmkansızlıktan forma numarasını bantla yaptılar
Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu

Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu
Yeni operasyon an meselesi! Cephe hattına roketatar sistemleri gönderiliyor

Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! Şahin Tugayları yola çıktı
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı
Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu

Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu