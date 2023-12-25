Diyarbakır'da Kum Ocağı İşçisi Hayatını Kaybetti
Diyarbakır'da kum ocağında çalışan Abdullah Güngör'ün üzerine çöken istinat duvarı altında kalarak hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Diyarbakır'da kuzeni Ahmet Güngör ile çalıştığı kum ocağına ait istinat duvarının kaçmaya çalıştığı sırada ayağının takılıp, yere düşmesiyle üzerine çöktüğü Abdullah Güngör'ün (35), 3 saatlik çalışma sonucu cansız bedenine ulaşıldı. Güngör'ün cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Seyfettin EKEN- Selim KAYA/DİYARBAKIR,