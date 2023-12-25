Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır'da Kum Ocağı İşçisi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Abone Ol

Diyarbakır'da kum ocağında çalışan Abdullah Güngör'ün üzerine çöken istinat duvarı altında kalarak hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Diyarbakır'da kuzeni Ahmet Güngör ile çalıştığı kum ocağına ait istinat duvarının kaçmaya çalıştığı sırada ayağının takılıp, yere düşmesiyle üzerine çöktüğü Abdullah Güngör'ün (35), 3 saatlik çalışma sonucu cansız bedenine ulaşıldı. Güngör'ün cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Seyfettin EKEN- Selim KAYA/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Abdullah Güngör Ahmet Güngör Diyarbakır Olay Adli Tıp Soruşturma Kaza Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title