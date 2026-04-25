Haberler

Diyarbakır'da kültürel miras ve turizm potansiyeli değerlendirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) Diyarbakır Şubesi, kentin kültürel mirasları ve turizm potansiyelini değerlendirmek amacıyla bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) Diyarbakır Şubesi, kentin kültürel mirasları ve turizm potansiyelini değerlendirmek amacıyla bilgilendirme toplantısı düzenledi.

MMG Diyarbakır Şubesinden yapılan açıklamaya göre, her ay gerçekleştirilen "Biz Bize Konuşmalar" programının bu ayki konuğu, Diyarbakır İl Kültür ve Turizm Müdürü İrfan Tekin oldu.

Tekin, Şube Başkanı Gülhan Sönmez'in moderatörlüğünde düzenlenen programda, kentte yürütülen kültür ve turizm projeleri ile devam eden çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sönmez, Diyarbakır'ın tarihi yapıları ve inanç turizmi değerleriyle önemli bir cazibe merkezi olduğunu belirtti.

Kentin çok sayıda medeniyete ev sahipliği yaptığını ifade eden Sönmez, "Diyarbakır, surları, camileri, köprüleri ve tarihi dokusuyla adeta bir açık hava müzesidir. Bu mirası korumak, tanıtmak ve gelecek kuşaklara aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur." dedi.

Diyarbakır'ın turizm potansiyelinin artırılması için önerilerde bulunan Sönmez, tarihi yapıların restorasyonunun hızlandırılması, arkeolojik kazı çalışmalarının desteklenmesi, dijital tanıtım faaliyetlerinin artırılması, profesyonel rehberlik hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve gastronomi turizmine yönelik çalışmaların geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Kentin mevcut altyapısıyla önemli bir turizm kapasitesine sahip olduğunu belirten Sönmez, bu potansiyelin hayata geçirilmesi için tüm paydaşların iş birliği içinde hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

Programda daha sonra katılımcıların soruları yanıtlandı, İl Müdürü Tekin'e plaket takdim edildi.

Etkinliğe, bazı kurum ve kuruluşların temsilcileri ile mimar ve mühendisler katıldı.

Kaynak: AA / Ömer Yasin Ergin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

