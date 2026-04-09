Diyarbakır'da gönüllü kadın öğretmenler, kırsaldaki 119 genç kızı YKS'ye hazırlıyor

DİYARBAKIR'da kırsal mahallelerde yaşayan ve ders çalışma imkanı kısıtlı olan lise mezunu 119 genç kız, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce başlatılan ' Türkiye Yüzyılında Kızlar Okuyor' projesi kapsamında gönüllü kadın öğretmenlerin de desteğiyle hayallerindeki üniversiteye hazırlanıyor.

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün, kırsalda yaşayan lise mezunu genç kızların okullaşma oranını artırmak ve eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla 2023 yılında başlattığı ' Türkiye Yüzyılında Kızlar Okuyor' projesi sürüyor. İlk yılında yüzde 60, ikinci yılında yüzde 53 yerleştirme başarısı yakalayan proje kapsamında bu yıl; Çermik, Yenişehir, Bağlar, Bismil, Lice, Eğil ve Kulp ilçelerinden seçilen lise mezunu 119 genç kız, haftanın 5 günü gönüllü kadın öğretmenler eşliğinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanıyor. Maddi imkansızlıklar nedeniyle özel kurslara gidemeyen öğrenciler, kendileri için hazırlanan okullardaki ferah ortamlarda ders çalışırken; gönüllü kadın öğretmenler de çözemedikleri sorulara yardımcı oluyor.

7 İLÇEDEN 119 LİSE MEZUNU ÖĞRENCİ

Proje Koordinatörü Zekeriya Bakır, "Projemiz, maddi imkansızlıklardan dolayı herhangi bir destek eğitimi alamayan ve özel eğitim kurslarına gidemeyen öğrencilerimize, okul idarelerimiz tarafından mevcut imkanlar dahilinde ders çalışabilecekleri sosyal ortamlar oluşturup, onları üniversite sınavına hazırlamaya yönelik bir projedir. 2025-2026 eğitim öğretim yılında 7 ilçemizde toplam 119 kız öğrencimiz proje kapsamında eğitim görüyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimi olarak öğrencilerimize ek kaynak da sunmaya çalışıyoruz. Kadın öğretmenlerimizin desteğiyle de takıldıkları konular, çözemedikleri sorularda destek eğitimi sunuluyor" dedi.

'BİR ÖĞRENCİMİZ TÜRKİYE 9 BİNİNCİSİ OLDU'

Proje ile somut başarılar elde edildiğini belirten Bakır, "2023-2024 eğitim öğretim yılında yüzde 60 oranıyla bir yerleştirme oranı elde ettik. Kulp'un bir ücra köşesindeki mahallede A.B. isimli bir kız öğrencimiz de Türkiye 9 binincisi oldu. Geçen yıl yüzde 53 oranında bir yerleştirme oranıyla devam ettik. Bu yıl da aynı şekilde sürecin takibi içerisindeyiz. Okul idarelerimiz ve gönüllü kadın öğretmenlerimiz, bu anlamda öğrencilerimize gereken desteği veriyorlar. Geri dönüşlerimiz de gayet olumlu ve güzel. 2023-2024 Eğitim öğretim yılında 114 öğrencimizden yüzde 60'ı, 2024-2025'te 120 öğrencimizden yüzde 53'ü yerleşti. 2025-2026 eğitim öğretim yılında da sürecimiz devam ediyor. Haziran ayında girecekleri sınavda da şimdiden çocuklarımıza da canı gönülden başarılar diliyoruz" diye konuştu.

'ÖĞRETMENLERİMİZ GÖNÜLLÜ OLARAK BİZLERE YARDIM EDİYOR'

Üniversite sınavına hazırlanan Arjin Figen, "Burada ders çalışıyoruz, öğretmenlerimiz gönüllü olarak bizlere yardım ediyor. Takıldığımız yerlerde de yardımcı oluyorlar. 'Türkiye Yüzyılında Kızlar Okuyor' projesi kapsamında bize destek oldukları için kendimizi çok şanslı hissediyoruz. Bu test kitapları sayesinde hayallerimize ulaşacağımıza inanıyoruz. Bize bu imkanı ve fırsatı sundukları için teşekkür ediyoruz. Burası çok ferah, çok sessiz, çok düzenli ve hocalarımızın yardımı sayesinde çok rahatça ders çalışabiliyoruz" dedi.

'ÇOK İYİ BİR PROJE'

Dışarıdan eğitim alma imkanı olmadığını söyleyen Elif Nazilli ise "Takıldığımız sorular olursa öğretmenler yardım ediyorlar, sağ olsunlar. Çok iyi bir proje. Çünkü durumu olmayan kız öğrencileri var ve zor durumda kalabiliyorlar. Dışarıdan herhangi bir eğitim almıyoruz. Burada sağ olsun öğretmenler gönüllü olarak bize yardımcı oluyorlar. Milli Eğitim Müdürlüğü'müzün desteklediği kız çocuklarını okula kazandırma projesini gönülden destekliyorum. Kırsal bölgeden çoğu öğrencimiz geliyor" diye konuştu.

'DOĞRU YÖNLENDİRMEYLE BAŞARI GELİYOR'

Öğrencilere rehberlik eden psikolojik danışman Şükran Tekin da şunları söyledi: "Bu tür etkinlikler ve çalışmaların arttırılmasını temenni ediyorum. Öğrencileri birer çiçek olarak düşünüyorum. Suyunu verdiğinizde, ilgilendiğinizde, güneşe doğru bıraktığınızda, ısısını ayarladığınızda bu çiçek güller açmaya başlıyor. Kız öğrencilerimizi de buna benzetebiliyoruz. Özellikle doğru yönlendirildiğinde, doğru rehberlik yapıldığında, ihtiyaçları giderildiğinde, akademik olarak da başarıyı bulmaları mümkün oluyor ve avantaja dönüşebiliyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı