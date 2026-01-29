Kayıp kadını arama çalışmalarında 70 kilometrelik alan tarandı
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 21 Ocak'ta kaybolan zihinsel engelli Nimet Kılıç için sürdürülen arama çalışmaları 8. gününe girdi. Jandarma ve arama kurtarma ekipleri, 70 kilometrelik alanda çalışmalarını sürdürüyor.
İlçeye bağlı Kubacık Mahallesi'nde yaşayan Şeyhmus Kılıç, 21 Ocak'ta sabah saatlerinde uyandığında zihinsel engelli 2 çocuk annesi eşi Nimet Kılıç'ı göremeyince kayınpederinin evine gitti. Eşini burada da bulamayan Kılıç, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine 22 Ocak'ta AFAD, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma ve jandarma ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Nimet Kılıç'ın, kaybolduğu gün sabah saatlerinde bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, Kılıç'ın saat 05.12 sıralarında tek başına ilerlediği görüldü.
70 KİLOMETRELİK ALAN TARANDI
Arama çalışmalarının 8'inci gününde 480 personel, kadavra arama köpeği 'Pusat' ve arama-kurtarma köpeği 'Dilim' ile arama çalışmaları sürüyor. Arazi koşullarında sürdürülen aramalarda şu ana kadar yaklaşık 70 kilometrelik alan tarandı. Jandarma Su Altı Arama Kurtarma ekipleri de yüzeyi buz tutan nehirde arama yaptı.