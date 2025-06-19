Diyarbakır'da Kayıp 9 Yaşındaki Yasemin Yıldırım Bıçaklanarak Öldürüldü

Diyarbakır'da Kayıp 9 Yaşındaki Yasemin Yıldırım Bıçaklanarak Öldürüldü
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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde kaybolan 9 yaşındaki Yasemin Yıldırım, komşu binanın merdiven boşluğunda bıçaklanarak ölü bulundu. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde kayıp olarak aranan Yasemin Yıldırım (9), oturdukları binanın yan tarafındaki binada merdiven boşluğunda bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. 1 şüpheli, gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Ergani ilçesi Kemertaş Mahallesi Mahirkent Sitesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde Yasemin Yıldırım'dan haber alamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, arama çalışmalarına otrudukları siteden başladı. Yıldırım ailesinin oturduğu binanın yanındaki binanın 2'nci katında merdiven boşluğunda küçük çocuk, hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde Yasemin'in bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Yasemin'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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