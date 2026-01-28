Haberler

Diyarbakır'da kayıp kadın bir haftadır aranıyor; 5 ilden takviye ekipler sevk edildi

Güncelleme:
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 7 gündür kaybolan zihinsel engelli Nimet Kılıç için AFAD ekipleri 5 ilden bölgeye sevk edildi. Arama çalışmaları, güvenlik kamerası görüntüleriyle desteklenerek devam ediyor.

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde kaybolan 2 çocuk annesi zihinsel engelli Nimet Kılıç (45) için yürütülen arama çalışmaları 7'nci gününde sürerken, 5 ilden bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.

Çınar ilçesine bağlı Kubacık Mahallesi'nde yaşayan Şeyhmus Kılıç, 21 Ocak'ta sabah saatlerinde uyandığında zihinsel engelli 2 çocuk annesi eşi Nimet Kılıç'ı göremeyince kayınpederinin evine gitti. Eşini burada da bulamayan Kılıç, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine 22 Ocak'ta AFAD, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma ve jandarma ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Nimet Kılıç'ın, kaybolduğu gün sabah saatlerinde bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, Kılıç'ın saat 05.12 sıralarında tek başına ilerlediği görüldü.

Arama çalışmalarının 7'nci gününde Mardin, Gaziantep, Bingöl, Şanlıurfa, Adıyaman'dan AFAD ekipleri bölgeye yönlendirildi. Nimet Kılıç'ı arama çalışmaları, 322 personel, 17 dron ve 2 jandarma arama köpeğiyle sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
