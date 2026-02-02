Haberler

Kayıp kadını arama çalışmaları 12'nci gününde

Güncelleme:
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kaybolan 2 çocuk annesi zihinsel engelli Nimet Kılıç için başlatılan arama çalışmaları 12. gününde devam ediyor. Eşi tarafından kaybolduğu bildirilen Kılıç’ın kaybolduğu gün bir güvenlik kamerasına yansıdığı öğrenildi. Arama çalışmalarında 303 kişi, dronlar ve özel eğitimli köpekler yer alıyor.

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde kaybolan 2 çocuk annesi zihinsel engelli Nimet Kılıç (45) için yürütülen arama çalışmaları 12'nci gününde sürüyor.

Çınar ilçesine bağlı Kubacık Mahallesi'nde yaşayan Şeyhmus Kılıç, 21 Ocak'ta sabah saatlerinde uyandığında zihinsel engelli 2 çocuk annesi eşi Nimet Kılıç'ı göremeyince kayınpederinin evine gitti. Eşini burada da bulamayan Kılıç, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine 22 Ocak'ta AFAD, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma ve jandarma ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Nimet Kılıç, kaybolduğu gün sabah saatlerinde bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Kılıç'ın saat 05.12 sıralarında tek başına ilerlediği görüldü.

12'nci günde 303 kişi, 11 dron, kadavra arama köpeği 'Pusat' ve arama-kurtarma köpeği 'Dilim' ile zorlu arazi koşullarında Nimet Kılıç'ı arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
