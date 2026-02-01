Haberler

Kayıp kadını arama çalışmaları 11'inci gününde

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kaybolan 2 çocuk annesi zihinsel engelli Nimet Kılıç için başlayan arama çalışmaları, 11. günde devam ediyor. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ile arama ekipleri zorlu arazi koşullarında çalışmalarını sürdürmekte.

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde kaybolan 2 çocuk annesi zihinsel engelli Nimet Kılıç (45) için yürütülen arama çalışmaları 11'inci gününde sürüyor.

Çınar ilçesine bağlı Kubacık Mahallesi'nde yaşayan Şeyhmus Kılıç, 21 Ocak'ta sabah saatlerinde uyandığında zihinsel engelli 2 çocuk annesi eşi Nimet Kılıç'ı göremeyince kayınpederinin evine gitti. Eşini burada da bulamayan Kılıç, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine 22 Ocak'ta AFAD, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma ve jandarma ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı.

Nimet Kılıç, kaybolduğu gün sabah saatlerinde bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Kılıç'ın saat 05.12 sıralarında tek başına ilerlediği görüldü.

11'inci günde 327 personel, 11 dron, kadavra arama köpeği 'Pusat' ve arama-kurtarma köpeği 'Dilim' ile zorlu arazi koşullarında Nimet Kılıç'ı arama çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump, Epstein'ın mide bulandıran yeni belgeleriyle ilgili ilk kez konuştu

Trump'a bu fotoğraflar soruldu, bakın ne yanıt verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Antalya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yolcu otobüsü şarampole uçtu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Oyunda tanıştığı kadına kabusu yaşattı! Telefonundan neler çıktı neler

Oyunda tanıştığı kadına kabusu yaşattı! Telefonundan neler çıktı neler
Trump'ı zora sokacak görüntüler! Modellik yarışmasında jüri olarak yer almış

Yıllar sonra ortaya çıktı! Trump'ı epey zora sokacak görüntü
Epstein'ın mutfakta kız çocuklarını kovaladığı görüntü ortaya çıktı

İnfial yaratan video! Kız çocuklarını mutfakta böyle kovalamış
Antalya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yolcu otobüsü şarampole uçtu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin

"Fabrikalarımız eleman bulamıyor, 20 bin kişi gelsin hemen işe alalım"
Hamas'tan son 24 saatte katliam yapan İsrail'e rest

Katliama tepkisiz kalmadılar: Bunun çok ciddi sonuçları olacak