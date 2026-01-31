Haberler

Kayıp kadını arama çalışmaları 10'uncu gününde; 120 kilometrekarelik alan tarandı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kaybolan zihinsel engelli Nimet Kılıç için arama çalışmaları 10. gününde devam ediyor. Ekipler, 120 kilometrekarelik alanı tararken, Nimet Kılıç'ın kaybolduğu gün çekilen güvenlik kamerası görüntüleri de gün yüzüne çıktı.

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde kaybolan 2 çocuk annesi zihinsel engelli Nimet Kılıç (45) için yürütülen arama çalışmaları 10'uncu gününde sürüyor. Ekipler, bugüne kadar 120 kilometrekarelik alanı taradı.

Çınar ilçesine bağlı Kubacık Mahallesi'nde yaşayan Şeyhmus Kılıç, 21 Ocak'ta sabah saatlerinde uyandığında zihinsel engelli 2 çocuk annesi eşi Nimet Kılıç'ı göremeyince kayınpederinin evine gitti. Eşini burada da bulamayan Kılıç, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine 22 Ocak'ta AFAD, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma ve jandarma ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Nimet Kılıç'ın, kaybolduğu gün sabah saatlerinde bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, Kılıç'ın saat 05.12 sıralarında tek başına ilerlediği görüldü. 10'uncu günde 480 personel, kadavra arama köpeği 'Pusat' ve arama-kurtarma köpeği 'Dilim' ile arama çalışmalarını sürdürüyor. Zorlu arazi koşullarında sürdürülen aramalarda şu ana kadar yaklaşık 120 kilometrelik alanın tarandığı, çalışmaların aralıksız sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
