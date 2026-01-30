Haberler

Diyarbakır-Kayıp kadın, 9'uncu günde helikopter desteğiyle aranıyor

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde 21 Ocak’ta kaybolan zihinsel engelli Nimet Kılıç için başlatılan arama çalışmaları 9'uncu gününde helikopter desteğiyle sürüyor. 336 personelin katıldığı çalışmalar, güvenlik kameralarındaki görüntülerle genişletiliyor.

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde 21 Ocak'ta kaybolan zihinsel engelli 2 çocuk annesi Nimet Kılıç'ı, arama çalışmaları 9'uncu gününde helikopter desteğiyle sürüyor.

İlçeye bağlı Kubacık Mahallesi'nde yaşayan Şeyhmus Kılıç, 21 Ocak'ta sabah saatlerinde uyandığında zihinsel engelli eşi Nimet Kılıç'ı göremeyince kayınpederinin evine gitti. Eşini burada da bulamayan Kılıç, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine 22 Ocak'ta AFAD, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma ve jandarma ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Nimet Kılıç'ın, kaybolduğu gün sabah saatlerinde bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, Kılıç'ın saat 05.12 sıralarında tek başına ilerlediği görüldü.

JANDARMA HELİKOPTERİ BÖLGEDE ÇALIŞMA YAPTI

Arama çalışmaları, 9'uncu gününde Diyarbakır'ın yanı sıra Gaziantep, Bingöl, Şanlıurfa, Mardin ve Adıyaman'dan sevk edilen AFAD ekipleri ile Jandarma Komando, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Jandarma Su Altı Arama-Kurtarma (SAK), Diyarbakır Belediyesi Arama-Kurtarma ve Dicle Üniversitesi Arama-Kurtarma ekiplerinden oluşan 336 ekip, 20 araç, 16 dron, 2 kadavra ve iz takip köpeğiyle sürüyor. Arama çalışmalarında bugüne kadar başka bir ize rastlanmazken, İl Jandarma Komutanlığı'na ait bir helikopter de bölgede geniş bir alan üzerine çalışma yaptı.

Haber - Kamera: Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
