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Diyarbakır'da Kaybolan Narin Güran Cinayeti Soruşturması Devam Ediyor

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Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunmasının ardından yürütülen soruşturmada, annesi Yüksel Güran gözaltına alındı. Anneden ve Narin'den alınan diş modelleri, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilerek inceleme yapılacak.

DİYARBAKIR'da kaybolan ve arama çalışmalarının 19'uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin Güran (8) cinayetine ilişkilin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanan annesi Yüksel Güran (44), diş hastanesine sevk edilerek ağız ve diş modeli alındı. Annesi ve daha önce de Narin'den de alınan diş modelleri, incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.

Bağlar ilçesindeki Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve arama çalışmalarının 19'uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma sürüyor. Narin'in cansız bedeninin bulunduğu 8 Eylül'de gözaltına alınan 22 şüpheliden tutuklanan annesi Yüksel Güran, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'ne getirildi. Güran'ın ağız ve diş modeli alındı. Anne yüksel Güran'dan alınan ve daha önce de Narin'den alınan ağız ve diş modelleri, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilerek, soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Narin'in ağabeyi Enes Güran'ın kolundaki ısırık iziyle karşılaştırılacak.

Arama çalışmalarının sürdüğü sırada gözaltına alınan ağabeyi Enes Güran'ın İstanbul Adli Tıp Kurumundaki daha önceki incelemelerinde, 30 Ağustos'ta ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilememişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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