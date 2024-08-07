Diyarbakır'da kavşakta trafik kazası: 1 yaralı

DİYARBAKIR'da sola dönüşün yasak olduğu kavşakta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Yenişehir İlçesi Elazığ Bulvarındaki Adliye Sarayı Kavşağı'nda meydana geldi. Irak'ın Duhok kentinden Diyarbakır'a özel bir hastaneye yakınını tedavi için getiren İbrahim İ. yönetimindeki 24 K 12568 plakalı cip, sola dönüşün yasak olduğu kavşakta Büyük Alp Caddesi'ne dönmek isterken, Seyrantepe yönünden gelen Gözde D. Yönetimindeki 06 DU 1209 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil, yaklaşık 20 metre sürüklenerek refüje çarpıp durdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Gözde D., ilk müdahalenin ardından Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Gözde D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber- Kamera: Selim Kaya- Gıyasettin TETİK / DİYARBAKIR,