Otomobili ile karlı yolda drift yapan sürücü kamerada
Diyarbakır'da Talaytepe Mahallesi'nde karlı yolda bir otomobilin drift yaptığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olay dün akşam saatlerinde gerçekleşti.
DİYARBAKIR'da karlı yolda otomobil sürücüsünün drift yaptığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay, dün akşam saatlerinde Talaytepe Mahallesi Profesör Necmettin Erbakan Bulvarı'nda meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen otomobilin sürücüsü, aracıyla karlı yolda drift yaptı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Haber ve Kamera: Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN /DİYARBAKIR
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel