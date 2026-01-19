Diyarbakır'da kar yağışı etkili oldu; uçuşlar iptal edildi
Diyarbakır'da meydana gelen kar yağışı, kentin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan tarihi mekanlarını beyaz örtüyle kaplı görüntüler oluşturdu. Surlar, Kurşunlu Cami ve Hevsel Bahçeleri gibi yerler fotoğraflık manzaralar sundu.
TARİHİ MEKANLARDA KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER
Diyarbakır'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile kentin tarihi mekanları beyaza büründü. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan tarihi Diyarbakır Surları, Hazreti Süleyman yerleşkesi, Kurşunlu Cami, Hevsel Bahçeleri ve 10 gözlü köprü gibi kentin tarihi ve kültürel mekanlarında fotoğraflık görüntüler oluştu.
Gıyasettin TETİK-Selim KAYA/DİYARBAKIR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel