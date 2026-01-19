Haberler

Diyarbakır'da kar yağışı etkili oldu; uçuşlar iptal edildi

Güncelleme:
Diyarbakır'da meydana gelen kar yağışı, kentin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan tarihi mekanlarını beyaz örtüyle kaplı görüntüler oluşturdu. Surlar, Kurşunlu Cami ve Hevsel Bahçeleri gibi yerler fotoğraflık manzaralar sundu.

TARİHİ MEKANLARDA KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER

Diyarbakır'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile kentin tarihi mekanları beyaza büründü. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan tarihi Diyarbakır Surları, Hazreti Süleyman yerleşkesi, Kurşunlu Cami, Hevsel Bahçeleri ve 10 gözlü köprü gibi kentin tarihi ve kültürel mekanlarında fotoğraflık görüntüler oluştu.

