Diyarbakır'da tarihi mekanlar dronla görüntülendi

Diyarbakır'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, kentin tarihi mekanlarını beyaz örtüyle kapladı. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Diyarbakır Surları ve diğer tarihi yapılar, kar yağışı altında görüntülendi. Fotoğrafçılar, bu güzellikleri ölümsüzleştirmek için kente akın etti.

Diyarbakır'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışıyla kentin tarihi mekanları beyaza büründü. Oluşan güzel görüntüler dronla görüntülendi. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan tarihi Diyarbakır Surları, İçkale Müze Kompleksi, Hazreti Süleyman Cami, Kurşunlu Cami, Hevsel Bahçeleri gibi kentin tarihi ve kültürel mekanlarında fotoğraflık görüntüler oluştu. Bazıları ise kar topu oynadı. Kar yağışını fırsat bilen fotoğrafçılar da tarihi mekanları fotoğrafladı. Fotoğraf sanatçısı Mehmet Sıddık Demir, "Kar çekimine geldik. Uzun zamandan beri herhangi bir kar yağışı olmuyordu. Bunu fırsat bilip Diyarbakır'ı fotoğraflamak istedik. Tarihi mekanları özellikle seçtik. Tüm fotoğraf tutkunlarını buraya bekliyoruzö dedi.

Haber ve Görüntü: Gıyasetin TETİK-Selim KAYA /DİYARBAKIR,(DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
