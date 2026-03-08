Haberler

Diyarbakır'da kar yağışı kazalara yol açtı

Diyarbakır'da etkili olan kar yağışı iki ayrı noktada zincirleme trafik kazalarına yol açtı. Şanlıurfa ve Silvan kara yollarında meydana gelen kazalarda yaralanan olmamakla birlikte araçlarda hasar oluştu. Ayrıca, Diyarbakır-Mardin kara yolunda da ulaşımda aksamalar yaşandı.

DİYARBAKIR'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 2 ayrı noktada meydana gelen trafik kazalarında araçlarda hasar oluştu.

Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolu ile Silvan kara yolu üzerinde akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Şanlıurfa kara yolunun kar nedeniyle kayganlaşması sonucu 8 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Silvan ilçesi kırsal Boyunlu Mahallesi'nde ise 3 aracın karıştığı başka bir zincirleme kaza yaşandı. Kazalarda yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü.

DİYARBAKIR-MARDİN YOLUNDA ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Öte yandan yoğun kar yağışı nedeniyle Diyarbakır- Mardin kara yolunda da ulaşımda aksamalar yaşandı. Yolda mahsur kalan araçlar ekiplerin çalışmasıyla kurtarılırken bölgede yol temizleme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
