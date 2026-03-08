Diyarbakır'da kar yağışı kazalara yol açtı

DİYARBAKIR'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 2 ayrı noktada meydana gelen trafik kazalarında araçlarda hasar oluştu.

Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolu ile Silvan kara yolu üzerinde akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Şanlıurfa kara yolunun kar nedeniyle kayganlaşması sonucu 8 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Silvan ilçesi kırsal Boyunlu Mahallesi'nde ise 3 aracın karıştığı başka bir zincirleme kaza yaşandı. Kazalarda yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü.

DİYARBAKIR-MARDİN YOLUNDA ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Öte yandan yoğun kar yağışı nedeniyle Diyarbakır- Mardin kara yolunda da ulaşımda aksamalar yaşandı. Yolda mahsur kalan araçlar ekiplerin çalışmasıyla kurtarılırken bölgede yol temizleme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı