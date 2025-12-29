Haberler

Diyarbakır'da eğitime kar engeli

Güncelleme:
Diyarbakır'da yoğun kar yağışı, buzlanma ve don riski nedeniyle yarın tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime ara verildi. Engelli ve hamile kamu görevlileri ile çocuğu anaokuluna ve kreşlere giden kadın personel idari izinli sayılacak. Sürücülere kış lastiği kullanmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Diyarbakır'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın da eğitime ara verildi.

Valiliğin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, il genelinde etkisini sürdüren kar yağışı, buzlanma ve don riski nedeniyle vatandaşların ve öğrencilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla yarın il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu görevlileri ile çocuğu anaokuluna ve kreşlere giden kadın personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Paylaşımda, sürücülere de kış lastiği kullanmaları, trafik kurallarına uymaları ve yapılan uyarılara azami dikkat etmeleri uyarısında bulunuldu.

