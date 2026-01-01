Diyarbakır'da kar esareti

DİYARBAKIR'da dün sabah saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. Uçak seferleri ile ilçelere yapılan otobüs seferleri iptal edilirken, çok sayıda araç kar altında kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından dün sabah başlayan kar yağışı bugün de etkisini sürdürdü. Biriken kar nedeniyle dün birçok noktada trafik durma noktasına gelirken, yılbaşı tatilinin de etkisiyle yolların büyük ölçüde boş kaldığı görüldü. Sur ilçesinde yolda kalan bazı araçlar, bir kişi tarafından traktörle çekilerek güvenli alanlara götürüldü. O anlar, cep telefonuyla kaydedildi. Hasta almaya giderken yolda kalan ambulanslar da ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

OTOPARKIN ÇATISI ÇÖKTÜ

Bismil ilçesinde ise dün gece saatlerinde bir otoparkın çatısı, üzerinde biriken karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Olayda 8 araçta hasar meydana geldi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri kent merkezi ve kırsal mahallelerde, Karayolları ekipleri ise şehirler arası yollarda kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı ve yer yer karla karışık yağmurlu geçeceğinin tahmin edildiği, yağışların bazı bölgelerde kuvvetli kar şeklinde görülebileceği, ayrıca buzlanma ve don olaylarının beklendiği belirtildi.