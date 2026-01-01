Haberler

Diyarbakır'da kar esareti

Diyarbakır'da kar esareti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da etkili olan kar yağışı nedeniyle uçak ve otobüs seferleri iptal oldu, birçok araç kar altında kaldı. Otopark çatısının çökmesi ile birlikte, kar temizleme çalışmaları sürdürülüyor.

DİYARBAKIR'da dün sabah saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. Uçak seferleri ile ilçelere yapılan otobüs seferleri iptal edilirken, çok sayıda araç kar altında kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından dün sabah başlayan kar yağışı bugün de etkisini sürdürdü. Biriken kar nedeniyle dün birçok noktada trafik durma noktasına gelirken, yılbaşı tatilinin de etkisiyle yolların büyük ölçüde boş kaldığı görüldü. Sur ilçesinde yolda kalan bazı araçlar, bir kişi tarafından traktörle çekilerek güvenli alanlara götürüldü. O anlar, cep telefonuyla kaydedildi. Hasta almaya giderken yolda kalan ambulanslar da ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

OTOPARKIN ÇATISI ÇÖKTÜ

Bismil ilçesinde ise dün gece saatlerinde bir otoparkın çatısı, üzerinde biriken karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Olayda 8 araçta hasar meydana geldi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri kent merkezi ve kırsal mahallelerde, Karayolları ekipleri ise şehirler arası yollarda kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı ve yer yer karla karışık yağmurlu geçeceğinin tahmin edildiği, yağışların bazı bölgelerde kuvvetli kar şeklinde görülebileceği, ayrıca buzlanma ve don olaylarının beklendiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Van'da mahalleye çığ düştü! 1 kişi kayıp, 22 ev boşaltıldı

Mahalleye çığ düştü! 1 kişi kayıp, 22 ev boşaltıldı
İsviçre'de yeni yıl eğlencesinde şiddetli patlama! Çok sayıda can kaybı var

Dünya şokta! Yılbaşı partisi kana bulandı, çok sayıda ölü var
Yeni yılın ilk günü 7'den 70'e Türkiye Gazze için ayakta! On binler Galata Köprüsü'ne yürüyor

İstanbul'da dev yürüyüş! On binlerce kişi tek bir amaçla buluştu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bilal Erdoğan'dan Galata'dan dünyaya mesaj: Gazze'deki savaş değil soykırımdır

Bilal Erdoğan'dan Galata'dan dünyaya Gazze mesajı
Yıllar sonra bir ilk! İstanbul yeni yıla karla girdi

Yıllar sonra bir ilk! İstanbul'un her yerinden görüntü yağıyor
Şeyma Subaşı, yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı

Havalimanında gözaltına alınan Şeyma Subaşı hakkında karar
Talisca taraftarın iple çektiği maça yetişiyor

Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor
Bilal Erdoğan'dan Galata'dan dünyaya mesaj: Gazze'deki savaş değil soykırımdır

Bilal Erdoğan'dan Galata'dan dünyaya Gazze mesajı
Beşiktaş'tan Ferdi Kadıoğlu bombası

Beşiktaş bombayı patlattı
Büyük çekilişin sonuçları belli oldu! İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar

İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar