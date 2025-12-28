Haberler

Diyarbakır'ın 4 ilçesinde kar yağışı etkili oldu

Diyarbakır'ın Lice, Kulp, Hani ve Çermik ilçelerinde etkili olan kar yağışı, kırsal mahalle yollarını kapattı. Ambulans, hasta almaya giderken yolda kaldı, ekiplerin gece çalışmalarıyla ulaştı.

DİYARBAKIR'ın Lice, Kulp, Hani ve Çermik ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Hasta almaya giderken yolda kalan bir ambulans, ekiplerin çalışmasıyla kırsal mahalleye ulaştırıldı.

Diyarbakır'ın Lice, Kulp, Hani ve Çermik ilçelerinde etkili olan kar yağışı, kırsal mahalle yollarında ulaşımı olumsuz etkiledi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapanan bazı yolların ulaşıma açılması için çalışmaları gece saatlerinde de devam ettirdi.

Kulp ilçesine bağlı kırsal Dolun Mahallesi'nde bir hastayı almaya giden ambulansın yolda kaldığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Yaklaşık 20 kilometrelik yolun kardan temizlenmesiyle ambulansın mahalleye ulaşması sağlandı ve hasta ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Haber ve Görüntü: Gıyasettin TETİK –Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
