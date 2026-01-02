Haberler

Üst geçitte kar topu atan çocukları yumruklayıp, yerde tekmeledi

Güncelleme:
Diyarbakır'da üst geçitten araçlara kar topu attığı iddia edilen 3 çocuğu yumruklayıp darbeden şüpheli, başlatılan soruşturma kapsamında yakalandı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Diyarbakır'da, üst geçitten araçlara kar topu attığı öne sürülen 3 çocuğu yumruklayıp, yerde tekmeleyerek darbeden şüpheli, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan ismi açıklanmayan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
