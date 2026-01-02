Üst geçitte kar topu atan çocukları yumruklayıp, yerde tekmeledi
ŞÜPHELİ YAKALANDI
Diyarbakır'da, üst geçitten araçlara kar topu attığı öne sürülen 3 çocuğu yumruklayıp, yerde tekmeleyerek darbeden şüpheli, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan ismi açıklanmayan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,
