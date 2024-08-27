Diyarbakır'da Kamyonet Kazası: 9 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Kaza, sabah saatlerinde Bismil ilçesi kırsal Aralık Mahallesi Türkmen Caddesi'nde meydana geldi. Ailesi ile tarlaya patlıcan toplamaya giden Yusuf Coşkun, geri manevra yapmak isteyen amcası Adnan Coşkun'un kullandığı kamyonetin altında kaldı. Amcası tarafından Bismil Devlet Hastanesi'ne götürülen Yusuf Coşkun, kurtarılamadı. Amca gözaltına alınırken, cenaze otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi. Adnan Coşkun'un ilk ifadesinde, sabah saatlerinde tarlaya patlıcan toplamak için geldiklerini, toplanan patlıcanları yüklemek için kamyoneti hareket ettirdiği sırada bir şeyin üzerinden geçtiğini hissettiğini, indiğinde de yeğeni Yusuf'un yaralandığını gördüğünü ve Bismil Devlet Hastanesi'ne götürdüğünü söyledi. Soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel