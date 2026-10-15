Diyarbakır'da kalp kriziyle ölen polis memuru Bulut'un cenazesi Ankara'ya gönderildi

Diyarbakır'da kalp kriziyle ölen polis memuru Bulut'un cenazesi Ankara'ya gönderildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Abdülkadir Bulut'un cenazesi, İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından defnedilmek üzere Ankara'nın Mamak ilçesine gönderildi. Törene Vali Murat Zorluoğlu ve İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu katıldı.
DİYARBAKIR'da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Abdülkadir Bulut'un cenazesi, düzenlenen törenin ardından defnedilmek üzere Ankara'ya gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Abdülkadir Bulut, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Abdülkadir Bulut'un cenazesi, İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından defnedilmek üzere Ankara'nın Mamak ilçesine gönderildi.
Törene Vali Murat Zorluoğlu, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, kent protokolü, askeri erkan ile polis memurları katıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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