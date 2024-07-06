Eşine ulaşamayınca komşularını aradı! Evinden yanık kokusu gelen kadın ölü bulundu

Diyarbakır'da eşinden haber alamayan Y.Ş.'nin yardım istediği komşuları, evden yanık kokusu geldiğini belirterek ihbarda bulundu. Adrese sevk edilen itfaiye ekiplerinin kapıyı kırıp girdiği evde Neşe Şimşek'in kalp krizi geçirip öldüğü ortaya çıktı.

EŞİNDEN HABER ALAMAYINCA KOMŞULARINI ARADI

Olay, sabah saatlerinde, Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'ndeki 8 katlı apartmanın 6'ncı katında meydana geldi. Neşe Şimşek, dün gece oturduğu evine geldi. Babasının evinde kalan ve ayağı kırık olan Y.Ş. ise eşini sabah aradı, ancak cevap alamayınca da komşularına ulaştı.

YANIK İHBARIYLA EVE GİRİNCE CANSIZ BEDENİNİ BULDULAR

Komşuları, evden yanık kokusu geldiğini fark edip, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı kırmasıyla içeriye giren ekipler, Neşe Şimşek'i yerde hareketsiz buldu.

KALP KRİZİ GEÇİREREK VEFAT ETMİŞ

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Şimşek'in, yaşamını yitirdiği belirlendi. Şimşek'in kalp hastalığı olduğu ve kriz geçirdiği ortaya çıktı. Haberi alan eşi Y.Ş., gözyaşlarını tutamadı.

HENÜZ 1 YIL ÖNCE EVLENMİŞLERDİ

Neşe Şimşek'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Çiftin 1 yıl önce evlendiği öğrenildi.