Diyarbakır'da Kafa Kafaya Çarpışma: 6 Yaralı

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Kamışlı Mahallesinde meydana geldi. Sürücülerin ismi öğrenilemeyen 21 AHP 819 ve 21 AFS 641 plakalı iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan H.A. (63), V.Ö. (52), N.Ö. (45), M.E.A. (22), Y.Ö. (16) ile ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.