Diyarbakır'da kadınlar İsrail'in saldırılarını protesto etti
Diyarbakır'daki sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti ve boykot çağrısı yaptı. Kadınlar, 'Kahrolsun İsrail' sloganları atarak dayanışmalarını gösterdi.

Diyarbakır'da bazı sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Merkez Kayapınar ilçesindeki bir fast food restoran zincirinin şubesi önünde bir araya gelen, aralarında Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), Peygamber Sevdalıları Vakfı, Anadolu Gençlik Derneği üyelerinin de yer aldığı kadınlar "Kahrolsun İsrail", "Özgür Filistin, Özgür kalacak" sloganları attı.

Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan kadınlar restorana yönelik boykot çağrısı yaptı.

Grup adına basın açıklaması yapan Elif Fidantek Baran, Diyarbakır'da sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri olarak İsrail'in Filistin'e saldırılarını protesto ettiklerini, boykot çağrısında bulunduklarını söyledi.

Başakşehir'de başlayan ve Türkiye'nin birçok iline yayılan "mahalle boykotu"na Diyarbakırlı kadınlar olarak destek verdiklerini belirten Baran, şunları söyledi:

"Alenen devam eden İsrail zulmü son zamanlarda dünyayı sarsan Epstein dosyası ile farklı bir boyut kazandı. Yaşanan bu olaylar elimizdeki en büyük gücün siyonist markaları boykot etmek olduğunu bizlere bir kere daha gösterdi. Onlar buradan kazandıkları paralarla kardeşlerimizin üzerine bomba yağdırıyorlar. Bugün buradaki bu anlamlı birlikteliğin asıl amacı siyonizmi ve soykırımı açıkça finanse eden markaların mahallemizden, kentimizden ve ülkemizden kalıcı bir şekilde gönderilmesidir. Bu soğuk kış günlerinde aç, susuz, evsiz bir şekilde Gazze'de, Suriye'de, Doğu Türkistan'da, Myanmar'da, Sudan'da bulunan tüm kardeşlerimiz için boykot etme vaktidir. Bugün emperyalizme karşı birlik olma günüdür."

Basın açıklamasının ardından bir süre bekleyen grup daha sonra dağıldı.

