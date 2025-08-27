Diyarbakır'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı

Diyarbakır'da "Güneydoğu Anadolu Bölgesi Kadın Hizmetleri Bölgesel İstişare Toplantısı" düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2026-2030 dönemini kapsayacak Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5. Ulusal Eylem Planı hazırlık çalışmaları kapsamındaki bölgesel toplantıların üçüncüsü Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürü Süreyya Erkan'ın başkanlığında Diyarbakır Valiliği Hevsel Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıda mevzuat, yeni hizmet modelleri, eğitim ve kapasite geliştirme gibi öncelikli ihtiyaçlar ele alındı, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinin (ŞÖNİM) kurumsal yapılanması, kadın konukevlerinin ihtiyaçları, başarılı yerel uygulamalar ve koordinasyon süreçleri değerlendirildi.

Kadının Statüsü Genel Müdürü Erkan, istişare kültürünü esas alan katılımcı yaklaşım çerçevesinde hazırlanan 5. Ulusal Eylem Planı'nın, bugüne kadar kat edilen mesafeyi bir ileri seviyeye taşıyacağını ifade etti.

Söz konusu eylem planıyla, hazırlık sürecinde yerelden ulusala bilgi akışını sağlayarak sahadaki uygulama deneyimlerinin politika yapım sürecine yansıtılmasını amaçlayan toplantıyla, yerel düzeyde başarılı bulunan hizmet modellerinin ülke geneline yaygınlaştırılması, kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede etkili, uygulanabilir ve sürdürülebilir stratejilerin geliştirilmesi hedeflendiği kaydedildi.

Toplantıya, Diyarbakır, Siirt, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Mardin, Şanlıurfa, Şırnak ve Batman'ın il müdürleri, müdür yardımcıları ile ŞÖNİM müdürleri ile kadın konukevi müdürleri katıldı.