Diyarbakır'da mera alanına yapılan 13 kaçak yapının yıkımına başlandı

Diyarbakır'da mera alanına yapılan 13 kaçak yapının yıkımına başlandı
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde mera alanları üzerine kaçak olarak inşa edilen 13 yapının yıkımına başlandı. Kaymakamlık, izinsiz yapılaşmaya karşı sıkı denetimlerin süreceğini duyurdu.

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde mera alanları üzerine kaçak olarak inşa edildiği tespit edilen 13 yapının yıkımına başlandı.

Yenişehir Kaymakamlığı tarafından yürütülen çalışmalarda, ilçenin kırsal Elidolu Mahallesi'nde mera vasfındaki kamu arazilerinin usulsüz şekilde kullanıldığı ve bu alanlara villa tarzı yapıların inşa edildiği tespit edildi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde 13 kaçak yapının yıkımına başlandı. Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, kamuya ait alanların izinsiz kullanımına kesinlikle müsaade edilmeyeceği belirtilerek, "Hukuka aykırı yapılaşmaya hiçbir surette göz yumulmayacak, bu tür eylemlerde bulunan kişi ve kuruluşlar hakkında gerekli tüm yasal işlemler gecikmeye mahal verilmeksizin ivedilikle gerçekleştirilecektir. Bu uygulama yalnızca Elidolu Mahallesi ile sınırlı kalmayacak, ilçe genelinde tüm mahalle ve köylerde benzer denetimler aralıksız sürdürülecektir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel'e tutuklama talebi

Gözaltındaki eski vali için yolun sonu! Karar bekleniyor
Trump 'O kadar vaktimiz yok' dedi, İran'dan 'Yeni kart' resti geldi

Ateşkesin bitmesine saatler kala tansiyon bir anda yükseldi

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte İsrail halkının en çok korktuğu 8 ülke! Listede Türkiye de var

İsrail halkının en çok korktuğu 8 ülke! Listede Türkiye de var
Mardin'de silahlı saldırıya uğrayan çoban hayatını kaybetti

Genç çoban kurşunların hedefi oldu
Anne Hathaway, 'Dünyanın En Güzel Kadını' seçildi

Dünyanın en güzel kadını seçildi

Milyonluk bağışın altından pislik çıktı! Sosyetik Avukatın kara para çarkı deşifre oldu

Milyonluk bağışın altından pislik çıktı! Sosyetik Avukatın kara para çarkı deşifre oldu
İşte İsrail halkının en çok korktuğu 8 ülke! Listede Türkiye de var

İsrail halkının en çok korktuğu 8 ülke! Listede Türkiye de var
Önce silah sesleri duyuldu sonra kadın kendini 6'ncı kattan attı

Önce silah sesleri duyuldu sonrası korkunç
Ailesi görmek istemiyor! İşte Özkan Yalım'ı cezaevinde ziyarete giden tek isim

İşte Özkan Yalım'ı cezaevinde ziyarete giden tek isim