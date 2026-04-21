Diyarbakır'da mera alanına yapılan 13 kaçak yapının yıkımına başlandı

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde mera alanları üzerine kaçak olarak inşa edildiği tespit edilen 13 yapının yıkımına başlandı.

Yenişehir Kaymakamlığı tarafından yürütülen çalışmalarda, ilçenin kırsal Elidolu Mahallesi'nde mera vasfındaki kamu arazilerinin usulsüz şekilde kullanıldığı ve bu alanlara villa tarzı yapıların inşa edildiği tespit edildi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde 13 kaçak yapının yıkımına başlandı. Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, kamuya ait alanların izinsiz kullanımına kesinlikle müsaade edilmeyeceği belirtilerek, "Hukuka aykırı yapılaşmaya hiçbir surette göz yumulmayacak, bu tür eylemlerde bulunan kişi ve kuruluşlar hakkında gerekli tüm yasal işlemler gecikmeye mahal verilmeksizin ivedilikle gerçekleştirilecektir. Bu uygulama yalnızca Elidolu Mahallesi ile sınırlı kalmayacak, ilçe genelinde tüm mahalle ve köylerde benzer denetimler aralıksız sürdürülecektir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı