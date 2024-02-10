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Diyarbakır'da İşitme Engelli Genç Bıçaklandı

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Diyarbakır'da işitme engelli bir genç, evinin bulunduğu sokakta saldırıya uğradı ve sol kolundan bıçaklandı. Olayın ardından polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

DİYARBAKIR'da işitme engelli Mehmet K. (15), evinin bulunduğu sokakta M.B. (20) tarafından sol kolundan bıçaklandı.

Olay, öğle saatlerinde Yenişehir ilçesi Gürdoğan Mahallesi'ndeki bir sokakta meydana geldi. İşitme engelli Mehmet K., yaşadıkları evin sokağında, henüz bilinmeyen nedenle M.B. tarafından sol kolundan bıçaklandı. Kanlar içerisinde yere yığılan Mehmet K.'ye ilk müdahaleyi mahalleli yaparak kolundaki kanı durdurmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mehmet K., ambulansla bir özel hastaneye kaldırdı.

Polis, şüpheli M.B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yenişehir Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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