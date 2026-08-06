İş yerine kurşunlama zanlısı tutuklandı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, Asayiş Şube Müdürlüğünce 27 Temmuz'da merkez Kayapınar ilçesinde bir iş yerine yönelik gerçekleştirilen kurşunlama olayına ilişkin çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, olayın şüphelisi suça sürüklenen çocuk M.S.E, yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA