Polis, Üst Geçitten Atlamaya Çalışan Kişiyi Kurtardı

Polis, Üst Geçitten Atlamaya Çalışan Kişiyi Kurtardı
Diyarbakır'da üst geçitten yola atlamaya çalışan bir kişi, polis ekiplerinin anlık müdahalesiyle kurtarıldı. Olay yerine sevk edilen sağlık ve itfaiye ekipleri de destek sağladı.

DİYARBAKIR'da üst geçitten yola atlamaya çalışan kişiyi, bir anlık dalgınlığından yararlanan polis kurtardı.

Olay, öğleden sonra Şanlıurfa yolu Diclekent Köprülü Kavşağı'ndaki üst geçitte meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kişi, üst geçitte intihara kalkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, bu kişinin atlama ihtimaline karşı yola atlama yatağı sererken, polis ekipleri de ikna çalışması başlattı. Bir süre sonra dikkati dağılan kişiye, sivil polis memuru koşarak arkadan sarıldı. Ardından diğer polislerin de desteğiyle kişi güvenli alana çekildi. O anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
