Haberler

İnşaatın 1'inci katından düşüp başına demir saplanan işçi öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi kampüsünde inşaatta çalışan 57 yaşındaki işçi Abdulsellam Baydur, 1'inci kattan düşerek başına demir saplandı ve hastanede hayatını kaybetti.

DİYARBAKIR'da inşaatın 1'inci katından düşüp başına demir saplanan işçi Abdulsellam Baydur (57), hayatını kaybetti.

Olay, dün öğleden sonra, Dicle Üniversitesi kampüsünde yapımı süren binanın inşaatında meydana geldi. İddiaya göre, inşaatın 1'inci katında çalışan işçi Abdulsellam Baydur, dengesini kaybedip düştü. Alanda bulunan demirin başına saplandığı Baydur, yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Başına saplanan demirin ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldığı Baydur, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Baydur, bu sabah, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Baydur'un cenazesi, otopsi için hastanenin morguna götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
OnlyFans operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı

Tam 17 kişi! Gözaltındaki sapkınlar için karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çukurova'da yasa dışı yaban hayvanı ürünleri ele geçirildi

İsimleri bile ağızları açık bırakmaya yeter
Adalet Bakanı Gürlek, Erdoğan'ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı

Bakan Gürlek, Erdoğan'ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı
En çok değiştirilen soy isimlerinin listesi açıklandı

Haksız da sayılmazlar! En çok bu soyisimler değiştirildi
Esenyurt'ta evine gittiği sırada saldırıya uğradı: Can güvenliğimiz yok

Sokak ortasında kabusu yaşadı! Her gün ölüm korkusuyla işe gidiyor
Çukurova'da yasa dışı yaban hayvanı ürünleri ele geçirildi

İsimleri bile ağızları açık bırakmaya yeter
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Sırbistan maçlarının aday kadrosu belli oldu

12 Dev Adamın'ın Sırbistan maçları kadrosu belli oldu
Reynmen'in uyuşturucu test sonucu belli oldu

İki ismin de uyuşturucu test sonucu belli oldu