Ramazan günü kadınların gizli görüntüleri çeken sapık yakalandı
Diyarbakır'da sokakta kadınların fotoğraf ve görüntülerini gizli şekilde çekip sosyal medyada paylaştığı gerekçesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı. Görüntüler sapığın telefonundan çıkarken sorguda suçunu itiraf etti.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyadan gelen ihbarları değerlendirerek gizli çekim yaptığı kadınların fotoğraf ve videolarını sosyal medya hesabından paylaşan kişinin yakalanması amacıyla çalışma yürüttü.
YAKALANDI, TELEFONUNDAN GÖRÜNTÜLER ÇIKTI
Ekipler, kimliğini tespit ettikleri Ş.K'yi evine düzenlenen operasyonla yakaladı. Şüphelinin telefonunda yapılan incelemede paylaşım yaptığı fotoğraf ve görüntüler tespit edildi.
SUÇUNU İTİRAF ETTİ
Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden Ş.K, işlemlerinin ardından adli makamlarca tutuklandı.