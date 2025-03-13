Ramazan günü kadınların gizli görüntüleri çeken sapık yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyadan gelen ihbarları değerlendirerek gizli çekim yaptığı kadınların fotoğraf ve videolarını sosyal medya hesabından paylaşan kişinin yakalanması amacıyla çalışma yürüttü.

YAKALANDI, TELEFONUNDAN GÖRÜNTÜLER ÇIKTI

Ekipler, kimliğini tespit ettikleri Ş.K'yi evine düzenlenen operasyonla yakaladı. Şüphelinin telefonunda yapılan incelemede paylaşım yaptığı fotoğraf ve görüntüler tespit edildi.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden Ş.K, işlemlerinin ardından adli makamlarca tutuklandı.