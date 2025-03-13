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Ramazan günü kadınların gizli görüntüleri çeken sapık yakalandı

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Diyarbakır'da sokakta kadınların fotoğraf ve görüntülerini gizli şekilde çekip sosyal medyada paylaştığı gerekçesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı. Görüntüler sapığın telefonundan çıkarken sorguda suçunu itiraf etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyadan gelen ihbarları değerlendirerek gizli çekim yaptığı kadınların fotoğraf ve videolarını sosyal medya hesabından paylaşan kişinin yakalanması amacıyla çalışma yürüttü.

YAKALANDI, TELEFONUNDAN GÖRÜNTÜLER ÇIKTI

Ekipler, kimliğini tespit ettikleri Ş.K'yi evine düzenlenen operasyonla yakaladı. Şüphelinin telefonunda yapılan incelemede paylaşım yaptığı fotoğraf ve görüntüler tespit edildi.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden Ş.K, işlemlerinin ardından adli makamlarca tutuklandı.

Ramazan günü kadınların gizli görüntüleri çeken sapık yakalandı
Kaynak: AA / Aydın Arık - Güncel
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Başlıkta gazıda veriyorsunuz he Ramazan günü diye :)) Sapıklar ne anlar ramazandı yılbaşıydı bayramdı normal gündü :)))

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Haber YorumlarıCece Cece:

hadım edin bunları

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